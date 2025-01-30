ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку

Четвер 30 січня 2025 16:07
UA EN RU
Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку Фото: Casino.ua та EGT Digital оголосили про співпрацю на українському ринку
Автор: Юлія Бойко

Онлайн-казино Casino.ua уклало угоду з постачальником iGaming-рішень EGT Digital. Співпраця передбачає інтеграцію нових рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як відомо, EGT Digital спеціалізується на розробці ігрового софту та має у портфоліо близько 100 найменувань. За словами керівника відділу продажів компанії Цветоміри Друмєвої, угода сприятиме розширенню присутності EGT Digital на українському ринку.

У Casino.ua зазначають, що співпраця з міжнародним розробником відповідає їхньому плану розвитку.

"Інновації та якість, які пропонує EGT Digital, повністю відповідають нашій місії", - наголосив директор компанії Олександр Бабенко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігри
NEWS
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
Медогляд без ТЦК, але до 45 років є нюанс. Як змінилися правила мобілізації в Україні
DAILY
Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос: Трамп може привести нас до рішення щодо миру в Україні