Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios
Онлайн платформа Casino.ua повідомила про нове партнерство з ELK Studios.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
ELK Studios працює на ринку з 2013 року та спеціалізується на кросплатформенних слотах з високою графічною якістю й інноваційними механіками. Ї
У Casino.ua наголошують, що співпраця з ELK Studios є важливим кроком у розвитку платформи, яка орієнтована на якісний контент та високий рівень користувацького досвіду.
"Унікальний стиль, глибина та якість реалізації ELK Studios прекрасно доповнюють нашу платформу", - прокоментував директор Casino.ua, Олександр Бабенко.
На його думку, це партнерство відкриває нові перспективи для українського ринку онлайн-ігор.
У компанії зазначають, що продовжують активно розширювати портфель, аби запропонувати українській аудиторії найкраще зі світу iGaming.
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