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Casino.ua оголосило про партнерство з APOLLO GAMES

Вівторок 25 березня 2025 16:41
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Casino.ua оголосило про партнерство з APOLLO GAMES Фото: Casino.ua оголосило про партнерство з APOLLO GAMES (прес-служба Casino.ua)
Автор: Юлія Бойко

Онлайн-платформа Casino.ua уклала нову партнерську угоду з провайдером APOLLO GAMES. Компанія, заснована у 2007 році, є відомим виробником і розробником відеослотів із зростаючою присутністю на ключових європейських та африканських ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Casino.ua.

Як повідомляє Casino.ua, співпраця з APOLLO GAMES дозволить адаптувати найновіші тренди індустрії.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб надавати нашим користувачам найкращий контент. Партнерство з APOLLO GAMES – це ще один важливий крок у реалізації цієї стратегії", – заявив директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Нагадаємо, раніше Casino.ua вже оголосила про укладення угод з іншими провідними розробниками, такими як Galaxsys і SPRIBE.

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