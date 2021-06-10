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Бывшую сотрудницу института подозревают в похищении опасного штамма вируса. Хотела продать

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Киев, Четверг 10 июня 2021 19:16
Бывшую сотрудницу института подозревают в похищении опасного штамма вируса. Хотела продать Фото: бывшая сотрудница института похитила опасные штаммы вируса для продажи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бывшей сотруднице Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов Украины сообщено о подозрении в похищении опасных штаммов вируса с целью их дальнейше продажи. Женщина хранила их у себя дома в холодильнике.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что бывшая сотрудница института отвечала за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины. "Имея к ним доступ она присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, женщина вынесла из института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы. Чтобы скрыть недостачу, завсектором института нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть нового материала присваивала.

"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания", - сообщили в Офисе генпрокурора, отметив, что флаконы со штаммами вируса были обнаружены при обыске у нее дома в холодильнике.

Подчеркивается, что своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб институту. Ей сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины). Женщине грозит до 3 лет тюремного заключения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, сегодня, 10 июня, президент Евросовета Шарль Мишель призвал установить происхождение коронавируса. Аналогичное заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, США и Британия призвали ВОЗ возобновить поиски источника коронавируса в Китае.

Как сообщало РБК-Украина, в Государственном департаменте США призвали продолжить расследование происхождения коронавируса.

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