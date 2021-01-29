Бывший бизнес-партнер Вилкула заявил, что МВД открыло против окружения экс-нардепа дело

Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Собственник "Ристон Холдинг" Вадим Нестеренко заявил, что главное следственное управление МВД открыло дело против окружения экс-нардепа Александра Вилкула. Его помощников подозревают в мошеннических действиях.

Об этом Нестеренко заявил в интервью "Корреспонденту".

Также по его словам, он намерен отстаивать в суде свое право единолично владеть и управлять имуществом агрохолдинга. Он утверждает, что его пытается незаконно отобрать бывший бизнес-партнер.

По словам Нестеренко, сумма причиненного ему ущерба исчисляется миллионами долларов, как в виде наличных, так стоимости имущественного комплекса, а также корпоративных прав предприятий входящих в агрохолдинг.

"Нанесенный мне ущерб вполне конкретен, он легко подсчитывается и переводится в цифры. Во-первых, речь идет о 6 миллионах долларов наличными, передача которых представителю Вилкула и самому Вилкулу зафиксирована и задокументирована. Во-вторых, это рыночная стоимость имущества и корпоративных прав пяти хлебозаводов, ООО "Днипромлын" и сопутствующих предприятий холдинга, которая тоже зафиксирована документально. В-третьих, это стоимость активов тех агрохозяйств, сделку по продаже доли, в которых люди Романенка теперь оформляют через суд как недействительную и ничтожную", - заявил Нестеренко.

Также собственник "Ристон Холдинг" подчеркнул, что будет отстаивать свои законные права в судебном порядке.

"Сегодня время призывов к совести и ответственности прошло. Теперь речь уже идет о выяснении наших финансовых отношений со стороной Вилкула в суде. Я чувствую себя вполне уверенно, мне есть чем подтвердить свои исковые требования. И привычки отступать перед беспределом у меня нет", - подчеркнул Вадим Нестеренко.

Напомним, ранее правоохранители задержали гражданина Украины, который "продавал" должность в Офисе президента за 200 тысяч долларов. Его задержали во время получения первой части денежных средств.