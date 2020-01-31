Бюро финансовых расследований не спасет экономику Украины, - эксперт

Фото: Андрей Гмирін (скриншот)

Эксперт убежден, что экономику спасут только комплексные реформы

Только создание Бюро финансовых расследований или снижение НДС не спасет экономику Украины, для этого нужны комплексные реформы. Об этом заявил доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин в эфире Радио "НВ", передает РБК-Украина.

По мнению эксперта, комплексное реформирование налоговой системы Украины должно предусматривать, во-первых, создание Государственной службы доходов (ГСД), которая должна объединить налоговую, таможенную службы, службы финансового мониторинга, контроля и аудита, а также службу финансовых расследований.

"Благодаря такой концентрации функций ГСД будет иметь мощную информационную базу для мониторинга операций на предмет финансовых преступлений, что позволит объективно, без участия следователей и детективов, анализировать информацию до передачи ее в службу финансовых расследований. Это существенно снизит давление на бизнес со стороны многих контролирующих учреждений, которые, как показывает практика, еще и злоупотребляют необоснованными проверками и надуманными расследованиями", - добавил эксперт.

Гмырин также обратил внимание, что сегодня показателем успешности бизнеса, к сожалению, являются обыски и проверки в офисах.

"Иногда идут параллельные проверки предприятий сразу несколькими органами. Эта тенденция тормозит развитие украинской экономики и работает против привлечения западных инвестиций", - добавил эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, создание Бюро финансовых расследований с четко определенными полномочиями (которые не дублируются в других структурах) и подследственности дел может стать для украинского бизнеса реальным выходом. "Но делать это надо одновременно с проведением других реформ налоговой системы, в частности, с созданием Государственной службы доходов и единой базы информации", - подчеркивает Андрей Гмырин, добавляя, что в противном случае БФР может стать не решением, а проблемой.

"Создавая БФР и наделяя его широкими полномочиями, а, тем более, давая ему исключительность в расследовании тех или иных преступлений, мы можем создать еще одного монстра. Потому что к этой булавы надо иметь еще и умную голову", - добавил эксперт.

На уточняющий вопрос относительно снижения налогового давления, Андрей Гмырин отметил, что такое мероприятие как, например, снижение НДС - это лишь один из последовательных шагов реформирования налоговой системы.

"Снижение налоговой базы примерно на 30%, выведет значительную часть экономики из тени, если будет происходить в комплексе с реформой системы администрирования налогов и налоговой амнистией”, - резюмировал эксперт, добавив, что свои предложения по этому поводу изложил в программе "От нестабильности к гармонии", которая с конца прошлого года находится на рассмотрении в Кабмине.

Как ранее писало РБК-Украина, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский рассказал в интервью РБК-Украина, когда в Украине появится Бюро финансовых расследований. По его словам, президент Владимир Зеленский собирается внести законопроект о запуске этого ведомства уже в начале февраля.