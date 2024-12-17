Бюджетний Toyota Hilux Сamp перетворили на семимісний кросовер: подробиці

Недорогий пікап Toyota Hilux Сamp перетворили на повнорозмірний трирядний кросовер під назвою Hilux Rangga SUV, який продаватиметься лише в одній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Відомо, що новинка орієнтована на ринок Індонезії, там вона з'явиться в 2025 році. За основу взяли доступний рамний пікап Hilux Сamp, який переробили на кросовер, розрахований на сім осіб. Привід у моделі тільки задній, а двигунів два на вибір: 2,0-літровий бензиновий і турбодизель об'ємом 2,4 літра. Випуском кросоверів займається індонезійська кузовна компанія New Armada.

Hilux Rangga SUV базується на платформі IMV, розрахованій на різні типи силових установок, включаючи газові, гібридні і навіть повністю електричні. Однак "зелених" версій у моделі не буде. Індонезійцям запропонують дві модифікації: з бензиновим ДВЗ об'ємом 2,0 літра потужністю 139 кінських сил та з 2,4-літровим турбодизелем на 149 сил. Коробка передач - п'ятиступінчаста "механіка" або "автомат" на шість передач, привід лише задній.

У кросовера трирядний салон із посадковою формулою 2+3+2, а дизайн екстер'єру практично точно повторює концепт, представлений на автосалоні в Індонезії в жовтні цього року. Пікап Toyota Hilux Rangga коштує в Індонезії від 11 600 доларів, а ось кросовер виявився відчутно дорожчим – мінімум 25 тисяч доларів.

Toyota залишається лідером на ринку Індонезії: з початку 2024 року японська марка реалізувала в країні майже 268,3 тисячі автомобілів. На другому місці знаходиться підконтрольна їй Daihatsu з результатом 155 тисяч проданих машин, а замикає ТОП-3 Honda.