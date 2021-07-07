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Как быстро выявить фальшивые гривны: инструкция от НБУ

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Киев, Среда 07 июля 2021 14:39
Как быстро выявить фальшивые гривны: инструкция от НБУ Фото: фальшивые гривны можно выявить за три шага (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Поддельные банкноты украинской гривны можно быстро выявить за три шага. Как правило, проверка на подлинность заключается в проверке рельефа банкноты, наличия водяных знаков и элементов защиты с кинетическим эффектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лендинг от Национального банка.

Шаг 1. Проверить банкноту на ощупь

Нужно прочувствовать банкнотную бумагу, которая тактильно отличается от обычной бумаги, а также рельефность изображения с лицевой стороны. В частности, нужно ощупать надписи и изображения, а также фрагмент портрета.

Шаг 2. Посмотреть на банкноту на свет

Здесь нужно проверить водяные знаки - при рассмотрении банкноты на свету проявляется портрет исторического деятеля и цифрового обозначения номинала.

Также таким способом можно проверить сквозной элемент (совмещенное изображение). При рассмотрении на свету все элементы цифрового обозначения номинала банкноты совпадают и дополняют друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и смещений.

Шаг 3. Измените угол наклона банкноты

Здесь нужно проверить элементы защиты с кинетическим эффектом - при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты, а также наблюдается кинетический эффект - постепенные изменения и переходы цветов.

Напомним, ранее Национальный банк Украины назвал самую популярную среди фальшивомонетчиков иностранную банкноту.

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