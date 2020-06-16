Бурмич: реформа разведорганов усилит внешнее управление в секторе безопасности

Фото: Анатолий Бурмич (zagittya.com.ua)

По его словам, главные риски заложены в следующем законопроекте "О разведке" за №2412

За реформой разведывательных органов Украины, которая готовится к рассмотрению в Верховной раде, скрывается попытка отдельных групп усилить внешнее управление в секторе безопасности.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Анатолий Бурмич.

"Законопроект № 2414-п "О службе внешней разведки" не предлагает ничего нового кроме одного, а именно, что СВР осуществляет свою деятельность под общим руководством президента Украины и демократическим гражданским контролем в соответствии с законом "О разведке", - заявил нардеп.

По его словам, главные риски заложены в следующем законопроекте "О разведке" за №2412.

"Есть те, кого не устраивают подчиненность Службы внешней разведки, Военной разведки Минобороны и Разведывательного органа ГНС украинской власти и президенту. Авторы и их советники законопроектом №2412 "О разведке" создают некое разведывательное сообщество, в которое хотят затолкать кроме этих разведорганов еще и Службу безопасности Украины или ее часть и Национальную гвардию. Авторы и, как я понимаю, наши зарубежные партнеры хотят законодательно утвердить над этими пятью органами безопасности так называемый демократический гражданский контроль в виде разведывательного сообщества! Последнее отстранит руководство государства от прямого воздействия на работу СВР, ВР МО, розвідоргану ГНСУ, СБУ и Нацгвардии. Так называемое разведсообщество будет фильтром и координатором работы государственных органов безопасности. Что это? Отвечаю: это подрыв независимости и суверенитета Украины, усиления внешнего управления”, - добавил нардеп.

Он также сообщил, что законопроект "О разведке" также предусматривает применение разведорганами возможностей законного использования всего комплекса оперативно-технических мероприятий на территории Украины без оперативно-розыскных и уголовных дел.

“Для этого авторы хотят специального прокурора и специального судью, которые будут давать им разрешения в специальном закрытом режиме. А как же законность, права человека ? Для этого есть другие правоохранительные и специальные органы, которые в рамках ОРД и уголовных дел осуществляют эту работу”, - подчеркнул народный депутат.

Политик также выдвинул предположение, кто и зачем пытается провести через совет следующие законопроекты.

“Этими двумя законопроектами № 2414-д и №2412 авторы и те кто за ними стоит хотят узаконить усиление внешнего управления на сектор безопасности путем создания так называемого демократического гражданского контроля в лице разведывательного сообщества, а СВР позволить легально применять оперативно-технические мероприятия в отношении граждан, находящихся на территории Украины в нарушение всех существующих законов. Я уверен, что такие реформы - не политика наших зарубежных партнеров, это попытка отдельных групп, которые разворовывают государственный бюджет и богатства Украины”, - резюмировал Бурмич.

Напомним, в ближайшее время готовятся к рассмотрению в Верховной раде во втором чтении два интересных законопроекта, которые должны заменить закон Украины "О внешней разведке" № 3160-IV от 2005 года и "О разведывательных органах" № 2331-III от 2001 года.

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Автор: РБК-Украина