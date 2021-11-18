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В Буркина-Фасо от рук террористов погибли 53 человека

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Буркина-Фасо, Четверг 18 ноября 2021 05:20
В Буркина-Фасо от рук террористов погибли 53 человека Фото: в Буркина-Фасо от рук террористов погибли 53 человека (flickr/Darius)
Автор: Анна Полисученко

Официальный представитель правительства Буркина-Фасо Уссени Тамбура заявил о нападении на полицейский участок.На севере африканской страны в результате атаки боевиков погибли 53 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным властей, жертв могло быть намного больше - 46 военным полицейским удалось спастись.

В связи с произошедшим командир первого округа и командир группы Северного сектора были уволены со своих должностей.

В Буркина-Фасо действуют две террористические группировки - Исламское государство в Большой Сахаре и Ансар уль-Ислам. С 2018 года жертвами террористов стали более тысячи мирных жителей, еще около 1,5 млн вынуждены были покинуть свои дома.

Ранее мы писали, что в результате нападения повстанцев в Буркина-Фасо погибли 20 человек, большинство - полицейские.

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