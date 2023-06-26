Бунт Пригожина оголив "фрагментацію влади" в Росії, - МЗС Португалії
Бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина виявив "фрагментацію влади" російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жуан Гомеш Кравіньо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Observador.
За його словами, переворот робить "очевидним, що немає згуртованості, що ситуація в Росії являє собою якусь фрагментацію влади. Це найменше, що можна сказати".
Водночас глава МЗС наголосив, що "вкрай важливо" підтримувати "сильну військову і політичну підтримку, щоб у кінцевому підсумку саме Україна визначала умови миру, а не агресор".
Переворот у Росії
Минулого тижня Пригожин звинуватив військове керівництво РФ в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито віддав міністр оборони Сергій Шойгу.
Уже 24 червня "вагнерівці" зайшли в Ростов і зайняли військові об'єкти міста. Пізніше вони продовжили рух у бік Москви.
Але після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.
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