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К буковинским Карпатам проложат новые дороги, - ОГА

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Черновцы, Пятница 14 января 2022 12:49
К буковинским Карпатам проложат новые дороги, - ОГА Фото: в Черновицкой области отремонтируют дороги в Карпаты (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Черновицкой области в ближайшие годы будут отремонтированы по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дороги к буковинским Карпатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Планируется восстановить дороги в отдаленные населенные пункты, в частности Шепот, Конятин, Долгополье, Путилу.

"В прошлом году вместе со Службой автомобильных дорог в Черновицкой области мы приступили к этой работе, разработали необходимую проектно-сметную документацию, и уже сейчас у нас есть определенные подрядчики на большинство участков, что позволяет нам в последующие годы поремонтировать их и обеспечить нормальный проезд в Шепот", - сообщил первый заместитель главы ОГА Богдан Ковалюк.

Напоминаем, что к концу 2021 года в Украине по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали свыше 14 тыс. км дорог, что составляет более 40% основной дорожной сети страны.

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