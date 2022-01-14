К буковинским Карпатам проложат новые дороги, - ОГА

Планируется восстановить дороги в отдаленные населенные пункты, в частности Шепот, Конятин, Долгополье, Путилу.

"В прошлом году вместе со Службой автомобильных дорог в Черновицкой области мы приступили к этой работе, разработали необходимую проектно-сметную документацию, и уже сейчас у нас есть определенные подрядчики на большинство участков, что позволяет нам в последующие годы поремонтировать их и обеспечить нормальный проезд в Шепот", - сообщил первый заместитель главы ОГА Богдан Ковалюк.