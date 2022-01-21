ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бухаресте второй день подряд проходит забастовка работников наземного транспорта

Новина українською →
Румыния, Пятница 21 января 2022 12:24
В Бухаресте второй день подряд проходит забастовка работников наземного транспорта Фото: женщина смотрит в окно автобуса в защитной маске (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Бухаресте второй день продолжается забастовка работников наземного транспорта. Жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

"Забастовка, начатая профсоюзными активистами Бухарестской транспортной компании, продолжается в пятницу: водители отказываются пускать автобусы, троллейбусы и трамваи на маршрут, хотя суд Бухареста приостановил забастовку в четверг и постановил немедленно возобновить работу общественного транспорта в городе", - пишет издание.

В отличие от вчерашнего дня на остановках больше не скапливаются пассажиры в ожидании транспорта, жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на маршруты. Общественным транспортом в столице пользуются ежедневно сотни тысяч горожан.

Администрация Бухарестской транспортной компании направила в четверг в суд два иска, в которых требует остановить забастовку транспортников и признать их акцию протеста незаконной. Первый иск был рассмотрен в тот же день, решение по второму ожидается в пятницу.

Генеральный директор компании Адриан Криц считает забастовку незаконной и утверждает, что она была организована профсоюзом. Он угрожает участникам увольнением и уголовной ответственностью.

Лидер профсоюза Василе Петрариу утверждает, что речь идет не о забастовке, а о спонтанном отказе водителей выйти на маршрут.

Участники протеста требуют повышения зарплат на 10% и отставки генерального директора, который, по их словам, отказывается от диалога с ними.

Напомним, 13 января во Франции учителя вышли на массовые забастовки против хаотичной политики борьбы COVID-19 в школах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Забастовка
NEWS
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
DAILY
Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ