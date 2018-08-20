Как будут праздновать День Независимости в городах Украины: программа мероприятий

Иллюстративное фото (facebook.com/alexander.savchenko)

Мероприятия к 27 годовщине независимости в городах Украины

Программа мероприятий на День Независимости 2018, что интересного будет происходить 24 августа в разных уголках страны, куда cходить и как провести праздник - в материале Styler.

День Независимости в Харькове: афиша

В ближайшие выходные харьковчане отметят не только День Независимости, но также День города и 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия стартуют в Харькове 23 августа и продлятся по 26 августа.

В городском сквере "Стрелка" будет установлена сцена на воде. 24 августа на ней выступят творческие коллективы из зарубежных городов-побратимов Харькова, а в субботу и воскресенье здесь состоится финал конкурса "Город талантов". В парке Горького 24 августа пройдет концерт "С Днем рождения, Украина!".

Среди прочих мероприятий ко Дню Независимости в Харькове - гастрономический "Городской пикник" 24-26 августа возле парка Горького, в рамках которого выступит группа Kadnay.

Фото: "Городской пикник" (facebook.com/gorod.picnik)

Ежегодный зрелищный рыцарский турнир "Кубок Слобожанщины" соберет участников и поклонников средневековья 24 августа с 10:00 до 22:00 в Ботаническом саду.

Яркий фестиваль красок Holi на харьковском стадионе "Арсенал" пройдет с 10:00 до 20:00 в субботу и воскресенье.

Мероприятия на День Независимости в Одессе

На Приморском бульваре Одессы в 13:00 24 августа начнется Вышиванковый фестиваль "Вишиванковий ланцюг". Колоритное мероприятие соберет несколько тысяч участников в национальных нарядах. В рамках фестиваля пройдет модный показ вышиванок, патриотический автопробег, а также запланировано множество развлечений для всей семьи.

Фото: Фестиваль "Вышиванковый ланцюг" (facebook.com/vf.od.ua)

В Летнем театре 24 августа с 11:00 до 20:00 состоится выставка произведений искусства украинских мастеров. Здесь будут представлены работы художников, фотографов, керамические изделия, декор, хенд-мейд. Посетители смогут почувствовать себя в роли творцов искусства, приняв участие в различных мастер-классах.

"Дизель шоу" на День Независимости в Одессе представит свою новую программу. Юмористы выступают для одесситов 24 августа уже третий год подряд. Специальными гостями "Дизель шоу по-одесски" станут Сергей Писаренко и Евгений Никишин (участники команды КВН "Уездный город"). Мероприятие состоится 24 августа в 19:00 в Одесском академическом театре музыкальной комедии.

День Независимости 2018 в Запорожье

В Запорожье праздничные мероприятия пройдут на Фестивальной площади. В 10:00 24 августа здесь начнется парад военной техники, затем состоится марш военнослужащих, выступление военного духового оркестра.

С 19:30 - концертная программа с участием городских коллективов, а в 21:00 выступит хедлайнер праздника - Верка Сердючка.

Фото: Верка Сердючка (instagram.com/v_serduchka)

Мероприятия в Полтаве ко Дню Независимости 2018

Традиционная Сорочинская ярмарка пройдет с 21-го по 26 августа под Полтавой в селе Большие Сорочинцы. В рамках ярмарки ко Дню Независимости 24 августа состоится выступление популярной украинской группы KAZKA, 25 августа пройдет концерт Mountain Breeze и Верки Сердючки.

В самой Полтаве 24 августа торжества пройдут на Театральной площади. Здесь запланированы мастер-классы народного искусства, выставки хенд-мейда, одежды этно-дизайна. Для детей проведут различные игры с аниматорами, конкурсы. В 19:00 на площади начнется концертная программа.

Фото: Группа KAZKA выступит в День Независимости на Сорочинской ярмарке (facebook.com/kazka.band)

День Независимости во Львове

В выходные по случаю Дня Независимости под Львовом (с. Родатичи) пройдет юбилейный фестиваль Zaxidfest. С 24-го по 26 августа на сцене фестиваля выступят известные украинские исполнители.

24 августа вход на фестиваль будет абсолютно бесплатным, а посетители услышат выступления таких групп, как 5 Vymir, DETACH, АННА, O.Torvald, Leo Mantis, Обійми Дощу, Брем Стокер, Бетон.

Фото: Фестиваль Zaxidfest (facebook.com/zaxidfest)

Международный фольклорный фестиваль "Етновир" cостоится во Львове 23-26 августа на пл. Рынок и ул.Музейной. Презентации блюд кухонь разных уголков планеты, марши участников из разных стран в национальных одеждах, выступления национальных коллективов - все это ждет гостей фестиваля.

В 22:00 24 августа фасад львовской ратуши "оживет". Специально ко Дню Независимости состоится видеомаппинг, во время которого зрители увидят сюжеты об Украине и исторические факты о нашей стране, начиная с 1991 года.

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Видео: РБК-Украина