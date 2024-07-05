ua en ru
Пт, 05 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій

П'ятниця 05 липня 2024 09:00 promo
UA EN RU

Перший Міжнародний Український Банк (ПУМБ) пропонує українським підприємствам нову кредитну програму для підвищення енергонезалежності та безперебійної роботи бізнесу під час відключень електропостачання.

Будьте енергонезалежними з ПУМБ: новий пільговий кредит для бізнесу без першого внеску та комісій

«Ми провели велике опитування серед наших корпоративних клієнтів. І третина з цих клієнтів, усвідомлюючи поточний стан енергетичної інфраструктури країни, планує інвестувати в енергонезалежність найближчим часом. Тож така кредитна програма є однозначно необхідною та дозволить бізнесу працювати навіть під час тривалих відключень енергопостачання», – коментує нову кредитну програму Заступник голови правління ПУМБ з корпоративного бізнесу Сергій Магдич.

Відповідно до умов програми, власники малого та середнього бізнесу зможуть оформити в ПУМБ кредити до 10 млн грн на строк до 5 років для придбання додаткових джерел електроенергії без початкового внеску та жодних комісій. До того ж протягом першого року за цим кредитом діятиме пільгова процентна ставка і гнучкий графік погашення заборгованості за кредитним договором. Також банк готовий підтримувати і компанії великого бізнесу.

«Ми розуміємо, наскільки важливою зараз є тема енергонезалежності не тільки для українського бізнесу, але й для країни загалом. Тому що кожен бізнес, який зможе живити себе сам, наприклад, за допомогою генераторів або сонячних панелей, вивільнить такі необхідні кіловати енергії для лікарні чи школи. Саме тому ми ставили за мету зробити дійсно найпривабливіший за умовами продукт, у якому відсутній перший внесок та відсутня комісія», – додає Сергій Магдич.

До того ж зазначені пільгові тарифи банк готовий запропонувати компаніям малого бізнесу для отримання обладнання на умовах лізингу.

Кредитні кошти допоможуть бізнесу профінансувати закупівлю додаткових та альтернативних джерел електроенергії – дизель-генераторів, сонячних панелей, газопоршневих та газотурбінних установок та електростанцій, а також систем зберігання та накопичення енергії.

Дану кредитну програму було розроблено у межах Меморандуму про пільгове кредитування відновлення енергетичної інфраструктури України, який ПУМБ та інші найбільші банки підписали 25 червня.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
За добу Росія втратила в Україні понад 1100 солдатів: Генштаб оновив втрати агресора
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція