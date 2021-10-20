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Будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС: ответ МИД

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Киев, Среда 20 октября 2021 12:08
Будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС: ответ МИД Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, будет ли полное закрытие границ в случае исключения Украины из "зеленой" зоны ЕС. Потом каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг Кулебы.

По его словам, украинцам нужно тщательно изучать условия пересечения границы в каждую страну.

"Окончательное решение о поездках принимает каждая страна ЕС отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели были исключены из "зеленого" списка ЕС, демострують, что не следует ожидать тотального закрытия границ", - заявил Кулеба

Он отметил, что МИД Украины продолжает держать руку на пульсе даже в этих условиях.

"МИД работает, чтобы в условиях пандемии круг стран для путешествий оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Мы будем применять все инструменты, чтобы оставить открытим для украинцев максимальное количество стран", - сообщил он.

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Граница с Украиной Евросоюз Дмитрий Кулеба
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