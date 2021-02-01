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Когда будет новое заседание ТКГ: названы даты и темы

Киев, Понедельник 01 февраля 2021 10:41
Когда будет новое заседание ТКГ: названы даты и темы
Фото: ООС (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во вторник, 2 февраля, состоится заседание рабочих групп по вопросам безопасности, а также гуманитарной, экономической, политической. В среду будет общее заседание Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Стороны обсудят имплементацию минских соглашений и итогов парижского саммита, перемирие, согласование новых участков разведения, обновление плана разминирования.

Также в ТКГ обсудят продолжение разработки плана совместных шагов, возобновление работы КПВВ, обмен пленными, полный и безусловный доступ международных организаций, а также восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке приняли доктрину "Русский Донбасс", и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никому не запрещено писать фантастические романы.

А член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш отметил, что Кремль выбрал абхазский сценарий для Донбасса.

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