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"Будет большое сопротивление". Украина готовит программу cashless вслед за paperless

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 11:49
"Будет большое сопротивление". Украина готовит программу cashless вслед за paperless Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство цифровой трансформации готовит в Украине программу безналичных расчетов (cashless). Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программе окажут большое сопротивление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время выступления в Стэнфордском университете (США).

"Мы разрабатываем с министром программу cashless, я думаю, это будет большой прорыв, это будет большое сопротивление, но самое главное - результат и желание этого", - сказал президент.

Отметим, по данным НБУ, украинцы все меньше снимают деньги в банкоматах. За январь-март доля безналичных операций по сумме составила 61% от всех операций с карточками (в прошлом году - 54,6%).

Напомним, в начале августа премьер-министр Денис Шмігаль сообщил, что полный переход всех публичных государственных услуг в режим paperless в Украине закончится через три месяца. Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о переводе публичных услуг в онлайн.

Министерство цифровой трансформации в Украине возглавляет Михаил Федоров.

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