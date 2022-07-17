ru ua
Вс, 17 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Будапеште около тысячи человек вышли на митинг против правительства Орбана

Новина українською →
Будапешт, Воскресенье 17 июля 2022 02:04
В Будапеште около тысячи человек вышли на митинг против правительства Орбана Фото: В Будапеште около тысячи человек вышли на митинг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Около тысячи человек вышли на демонстрацию против правительства премьер-министра Виктора Орбана в субботу. Митингующие протестовали против нового закона о резком повышении налогов для индивидуальных предпринимателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несмотря на то, что правительство Орбана ограничило цены на топливо и некоторые основные продукты питания, инфляция подскочила до самого высокого уровня за два десятилетия, составив 11,7% в годовом исчислении в июне.

Отметим, премьер-министр Венгрии недавно призвал Европейский Союз снять санкции с России или же их пересмотреть. Напомним, ранее Венгрия повысила боеготовность своих Вооруженных сил.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Будапешт
NEWS
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
Задержан бывший начальник СБУ в Автономной республике Крым
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года