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Буданов озвучив причину смерті Навального

Неділя 25 лютого 2024 16:20
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Буданов озвучив причину смерті Навального Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який був ув'язнений у РФ, дійсно помер від тромбу.

Про це у кулуарах на форумі "Україна. Рік 2024" сказав начальник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Під час спілкування з журналістами у Буданова запитали що він знає про смерть Навального і те чи був той вбитий.

"Ну я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо - він реально загинув від тромбу", - сказав Буданов.

Смерть Навального

Нагадаємо, 16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Навального нібито відірвався тромб під час прогулянки.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що "опозиціонера" було вбито російським диктатором Володимиром Путіним, як і тисячі інших закатованих.

Більш детально про смерть Навального - у матеріалі РБК-Україна.

Також 24 лютого стало відомо, що тіло Навального все ж віддали його матері.

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Володимир Путін Російська Федерація Навальний Кирило Буданов
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