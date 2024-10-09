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Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську, - розвідник

Харків, Середа 09 жовтня 2024 13:22
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Буданов брав участь у звільненні агрегатного заводу у Вовчанську, - розвідник Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З'ясувались невідомі раніше деталі звільнення Вовчанського агрегатного заводу. Зокрема, в операції особисто брав участь голова ГУР Кирило Буданов.

Про це РБК-Україна з посиланням на ГУР.

За словами командира підрозділу "Стугна" спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Лінукс", важливим етапом місії стало непомітне для ворога накопичення українських сил і засобів у районі проведення бойового завдання.

"Це якраз класика операцій для спецпідрозділів. Це складна кількаетапна операція, до виконання якої були залучені великі сили: і безпілотних систем, і артилерії, і особового складу, який має досвід зачистки подібних будівель. Тож це було завдання для нас, і ми його виконали повністю", - зазначив розвідник.

Крім цього, у ключовому етапі звільнення заводу приймав участь голова ГУР Кирило Буданов.

"Ні для кого не таємниця, що Кирило Олексійович Буданов часто безпосередньо бере участь в операціях. Конкретно в цій операції він був з нами в ключовий момент, на ключовому етапі. Кілька діб був присутній, безпосередньо керував місією. Безумовно, це підтримує бійців, дає їм мотивацію", - сказав розвідник.

За його словами, одним з важливих факторів під час здійснення місії була чітка координація між задіяними у штурмі групами спецпідрозділу Тимура - "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, БДК, "Терор".

"Кожна з цих груп мала свою специфіку роботи, і загалом вдалось дотриматись цієї координації. Це завжди важливо в будь-яких підрозділах", - наголосив Лінукс.

Операція зі звільнення заводу у Вовчанську

Головне управління розвідки Міністерства оборони України звільнило Вовчанський агрегатний завод наприкінці вересня.Операцію було проведено за участю бійців Російського добровольчого корпусу (РДК).

Пізніше в РДК розповіли, що визволення агрегатного заводу у Вовчанську було першою подібною операцією українських військ із початку повномасштабної війни. Захисникам вдалося взяти штурмом об'єкт, який є великим укріпрайоном.

У ГУР уточнювали, що командири окупантів під час боїв за Вовчанський агрегатний завод кинули своїх солдатів на смерть. Незважаючи на безнадійність ситуації, вони все одно змушували загарбників чинити опір.

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