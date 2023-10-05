ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Брюсселі наступного тижня пройде новий "Рамштайн". Приїдуть Остін і наступник Міллі

Вашингтон, Четвер 05 жовтня 2023 22:22
UA EN RU
У Брюсселі наступного тижня пройде новий "Рамштайн". Приїдуть Остін і наступник Міллі Фото: Чарльз Браун, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. На нього приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагона.

Як зазначили у Пентагоні, засідання у форматі "Рамштайн" планується на 10 жовтня.

"Міністр оборони Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Браун вирушать до Брюсселя, щоб провести засідання контактної групи з питань оборони України", - йдеться в повідомленні.

На засіданні "Рамштайну", участь в якому візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та забезпечення українців засобами, необхідними для захисту суверенної території.

Також глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12 жовтня в штаб-квартирі Альянсу.

Перший "Рамштайн" для наступника Міллі

Зазначимо, це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн", участь в якій братиме вже новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун змінив на цій посаді генерала Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня. Міллі обіймав посаду глави Об'єднаного комітету з 2019 року.

Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

Більше про генерала Брауна та його позицію щодо війни та України читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Брюссель Війна Росії проти України Зустріч Рамштайн
NEWS
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
Росіяни вдарили ракетою по магазину у селі під Куп'янськом: майже півсотні загиблих
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України