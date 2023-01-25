"БРСМ-Нафта" закупила для ЗСУ понад 250 комплектів зимової форми

Мережа автозаправних комплексів "БРСМ-Нафта" та однойменний благодійний фонд "Благо БРСМ" закупили для Збройних сил України 252 комплекти зимової форми на суму понад 900 тис. грн. Збір триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на топ-менеджера компанії Олександра Мельничука в інтерв'ю Delo .

За його словами, закуповувати зимову форму у компанії вирішили у жовтні 2022 року, коли військові почали масово звертатися за допомогою.

"Всі зусилля спрямовуємо на забезпечення воїнів якісним зимовим одягом. Вони у жахливих умовах знаходяться, форма дуже швидко зношується. Один комплект працює тиждень-два. Тому що дощі, сніг, мряка, бруд під ногами. Там ніде її випрати, висушити", - наголосив Мельничук.

Наразі із необхідних 4,5 млн грн зібрано майже 3 млн. Коли бюджет фонду становив 1,5 млн грн, власник "БРСМ-Нафта" Андрій Біба подвоїв цю суму.

Приєднатися до збору можуть всі клієнти мережі, власники карток лояльності та користувачі мобільної програми BRSM PLUS. Клієнти можуть самостійно вказати відсоток своєї знижки на паливо, який перераховуватиметься до фонду, а далі – на потреби армії.

"Ми розуміли, що кожен українець зараз незалежно від того, в якій частині України проживає, вже донатить фондам, підтримує збори. Кишені не бездонні. Тому ми запропонували ділитися знижкою", - додав Мельничук.

Крім цього, з перших днів повномасштабної війни компанія безкоштовно заправляє автомобілі ЗСУ, тероборони та критичних служб. На ці цілі витрачено понад 28 млн. грн. БРСМ також передала ЗСУ три тягачі DAF та три автоцистерни. Один такий же тягач та цистерну отримав підрозділ ВМСУ.

Компанія допомагає не лише військовим. Зокрема, "Пункти незламності" облаштовано на 119 АЗК. Близько 85% заправок мережі обладнано дизель-генераторами. Незабаром у кожному АЗК буде встановлено Starlink.

Мельничук також повідомив, що втрати внаслідок війни компанія оцінює у 27,5 млн грн. Шість АЗК повністю зруйновано, ще п'ять перебувають у тимчасово окупованих Мелітополі, Бердянську, Василівці. Шестеро співробітників загинули, захищаючи Україну. На сьогодні із 5154 співробітників - 289 воюють у лавах ЗСУ, тероборони та інших підрозділів.