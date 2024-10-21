"БРСМ Нафта" передала силам оборони допомогу на понад 70 млн грн

З початку повномасштабного вторгнення мережа АЗС "БРСМ-Нафта" надала на потреби ЗСУ, ТРО та для авто критичної інфраструктури понад 1,02 млн літрів пального, вартістю понад 44,3 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Також благодійний фонд "Благо БРСМ" допоміг силам оборони України на більш ніж 14,7 млн грн. Зокрема, закуплено дрони, квадрокоптери, скиди та комплектуючі до БПЛА на 10,6 млн грн, розповів Олександр Мельничук, топменеджер "БРСМ-Нафти".

За його інформацією, дрони від БРСМ отримують 17 підрозділів, серед яких: Третя окрема штурмова бригада, "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан" та інші.

Він також повідомив, що з початку повномасштабної війни, юридичні особи, що належать до групи БРСМ, передали на потреби ЗСУ 24 одиниці спеціалізованого транспорту вартістю понад 10,9 млн грн. Йдеться про тягачі, вантажні фургони, причепи, цистерни, пікапи та подібне. Впродовж 2022-2024, на прохання військових частин, транспортом компанії було безкоштовно перевезено понад 350 тон паливно-мастильних матеріалів.

"З початку повномасштабного вторгнення понад 420 співробітників БРСМ служать в ЗСУ. Ми допомагаємо мобілізованим колегам необхідною амуніцією - від одягу, розвантажувальних поясів, тактичних шоломів до тепловізорів, аналізаторів спектру та приборів нічного бачення. При потребі, купували меблі, матраци, різноманітну оргтехніку: ноутбуки, принтери, монітори. Оборона країни потребує коштів - одяг зношується, спорядження втрачає робочі властивості", - додав Олександр Мельничук.

Він також додав, що збір коштів, пошук та закупівля необхідного - процес який не закінчується ніколи. Компанія розробила спеціальний функціонал у мобільному застосунку. Це дозволяє кожному клієнту АЗС обирати відсоток від своєї знижки для донату у благодійний фонд.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що другому кварталі 2024 року група компаній БРСМ сплатила до бюджетів різного рівня 318,6 млн грн.

Мережа "БРСМ-Нафта" заснована в 1992 році. Сьогодні це мережа з 217 АЗС. З 2020 року розвиває власну мережу супермаркетів при АЗК - "Good market". Операційну діяльність здійснює ТОВ "Євро Смарт Пауер".