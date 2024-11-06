Бронювання не повинно зупинятися під час аудиту підприємств, - голова ФМУ
Бронювання має продовжуватися паралельно з проведенням аудиту підприємств, які могли незаконно отримати статус критичних для економіки, тому що зупинка бронювання є катастрофою для великих підприємств металургійної галузі.
Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.
"Нам невідомо, чому Мінекономіки поставило на паузу весь процес бронювання. У тому числі для підприємств, які раніше самим Мінекономіки були визнані критично важливими для економіки, і мали лише періодично підтверджувати цей статус. Ситуація складається катастрофічна, якщо говорити про металургію і гірничодобувну галузі. Адже нам вкрай не вистачало і 50% нормативу бронювання військовозобов'язаних працівників", - підкреслив Біленький.
Він зауважив, що підприємства ГМК це виробництва, де з технологічних причин великий відсоток працівників це саме чоловіки призовного віку, і втрата спеціалістів може стати для підприємств фатальною.
"Ми останнім часом працювали на межі зупинки. Підготовка фахівця для нас — це не один місяць, а щоб досягти необхідного для повноцінної роботи рівня кваліфікованого спеціаліста взагалі потрібні роки досвіду! А зараз ситуація така, що всі без виключення "білі" працівники (а у нас інших немає) під загрозою мобілізації в будь-який момент. За таких обставин значна кількість військовозобов'язаних намагається уникати офіційного працевлаштування. А ті, хто до цього багато років відпрацював у нас, починають звільнятися. Як наслідок, ми просто не зможемо забезпечити повноцінну роботу виробництв, включно з виконанням оборонних замовлень", - акцентував Біленький.
Водночас, він підкреслив, що дійсно існують певні, цілком об'єктивні застереження щодо необґрунтованого надання статусу критичності окремим підприємствам. Але аудит цих підприємств має відбуватися паралельно з процесом бронювання.
"Зупинка не повинна застосовуватися до підприємств, які вже багато років працюють прозоро, звітують про свою діяльність, зберігають робочі місця, у повному обсязі сплачують податки. У нас взагалі майже всі підприємства містоутворюючі. Коли є застереження, можна вибірково організовувати перевірки. Вивчати ті підприємства, які вперше недавно подали документи на отримання статусу критичності. Але поставити на паузу взагалі всіх — це, на нашу думку, неправильно, недалекоглядно і небезпечно для економіки. Підтримка обороноздатності вкрай потребує металопродукції та сплати податків. Перемога кується не тільки на фронті, але й у тилу", - підкреслив Біленький.
Нагадаємо, що після ухвалення протокольного рішення уряду від 8 жовтня щодо аудиту рішень про визнання підприємств критично важливими для економіки процес бронювання фактично був паралізований, що викликало протести з боку багатьох бізнес-асоціацій.
Пізніше уряд своїм протокольним рішенням дозволив перебронювати працівників, які мали такий статус до 31 травня. Наразі підприємства чекають відповідних нормативних актів, які мають нарешті запустити процес перебронювання.
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