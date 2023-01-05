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Британці показали актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

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Четвер 05 січня 2023 13:53
Британці показали актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах Фото: українські військові на танку у зоні бойових дій (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські військові не залишають спроб вести наступальні дії на Донбасі. При цьому українські сили продовжують успішно боронити свої рубежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, російські окупанти намагаються атакувати позиції ЗСУ у Луганській та Донецькій областях. Їхні атаки проходять на трьох напрямках - у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті точаться запеклі бої, проте українським силам уже вдалося вибити росіян за межі міста.

Також Збройні сили України тримають міцну оборону на інших ділянках фронту та завдають контратакуючі удари по позиціях ворога.

Щодо ситуації на південному напрямку, то там тривають артилерійські дуелі та вогнева робота по тилових позиціях обох сторін. Проте ЗСУ вдається завдавати більш точних і болючих ударів по скупченню російських військ.

Британці показали актуальну карту боїв в Україні: що відбувається на фронтах

Нагадаємо, раніше аналітики зазначали, щоукраїнські війська продовжують накопичувати військову силу та боєприпаси для нового великого наступу, який має розпочатися до того, як підуть морози.

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