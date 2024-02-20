Британська розвідка спрогнозувала дії російської армії після захоплення Авдіївки

Російська армія після захоплення Авдіївки спробує продовжити наступ на захід. Проте їй навряд чи вистачить боєздатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські війська взяли під свій контроль Авдіївку, а також коксохімічний завод, розташований на північ від міста, які з жовтня 2023 року були об'єктом запеклих боїв і перебувають на лінії фронту з 2014 року.

За даними британської розвідки, українські війська відійшли на оборонні позиції на захід від Авдіївки.

"Цілком ймовірно, що російським військам не вистачає боєздатності, щоб негайно використати захоплення Авдіївки, і їм буде потрібно період відпочинку та передислокації. Найближчими тижнями Росія, ймовірно, прагнутиме поступово розширити свій територіальний контроль за межі Авдіївки", - зазначають у Міноборони Британії.

Штурм Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втратила значну кількість техніки та особового складу. У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки та зупинити подальше просування ворога.

Детальніше про ситуацію на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна "П'ять погроз. Як вихід ЗСУ з Авдіївки змінить фронт і чи є сили відбити удар РФ".