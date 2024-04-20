Британська розвідка проаналізувала операцію України зі знищення Ту-22М3
Україна вперше знищила стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3. Британська розвідка проаналізувала операцію Сил оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twiiter (Х).
Як йдеться у зведенні, російський літак Ту-22М3 знищили завдяки ракетам С-200. Це була ще одна успішна атака України проти військово-повітряних сил РФ.
"Ця система, ймовірно, була використана для збиття російського (літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50 23 лютого 2024 року", - зазначають британські розвідники.
У Британії наголосили, що це перший випадок знищення українською ППО російського бомбардувальника.
"Дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - вважає Міноборони Британії.
Знищення Ту-22М3
В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони провели операцію зі знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.
Це вперше від початку повномасштабної війни наші захисники збили літак такого типу. Крім того, зенітники вперше збили дві ракети Х-22.
Знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні, його "приземлили" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями ГУР Міноборони.
Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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