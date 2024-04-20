Британська розвідка проаналізувала операцію України зі знищення Ту-22М3

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twiiter (Х).

Як йдеться у зведенні, російський літак Ту-22М3 знищили завдяки ракетам С-200. Це була ще одна успішна атака України проти військово-повітряних сил РФ.

"Ця система, ймовірно, була використана для збиття російського (літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50 23 лютого 2024 року", - зазначають британські розвідники.

У Британії наголосили, що це перший випадок знищення українською ППО російського бомбардувальника.

"Дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - вважає Міноборони Британії.