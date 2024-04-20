ua en ru
Сб, 20 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка проаналізувала операцію України зі знищення Ту-22М3

Україна, Субота 20 квітня 2024 14:07
UA EN RU
Британська розвідка проаналізувала операцію України зі знищення Ту-22М3 Фото: британська розвідка України зі знищення Ту-22М3 (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вперше знищила стратегічний російський бомбардувальник Ту-22М3. Британська розвідка проаналізувала операцію Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twiiter (Х).

Як йдеться у зведенні, російський літак Ту-22М3 знищили завдяки ракетам С-200. Це була ще одна успішна атака України проти військово-повітряних сил РФ.

"Ця система, ймовірно, була використана для збиття російського (літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50 23 лютого 2024 року", - зазначають британські розвідники.

У Британії наголосили, що це перший випадок знищення українською ППО російського бомбардувальника.

"Дуже ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - вважає Міноборони Британії.

Знищення Ту-22М3

В ніч на 19 квітня Повітряні сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони провели операцію зі знищення російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3.

Це вперше від початку повномасштабної війни наші захисники збили літак такого типу. Крім того, зенітники вперше збили дві ракети Х-22.

Знищений Ту-22М3 завдавав ударів по Україні, його "приземлили" на відстані 300 км від України. Ту-22М3 був збитий з зенітного ракетного комплексу С-200. Система була модифікована фахівцями ГУР Міноборони.

Що відомо про цей літак Ту-22М3 та ракети Х-22 - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Росавіація Ту-22МЗ
NEWS
Сили оборони атакували електропідстанції та НПЗ в Росії, - джерела
Сили оборони атакували електропідстанції та НПЗ в Росії, - джерела
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил