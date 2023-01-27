ua ru
Пт, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: актуальні дані

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 січня 2023 14:09
Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: актуальні дані Фото: британська розвідка оновила карту війни в України на 27 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують утримувати оборону у східних областях. На деяких напрямках захисники продовжують штурми ворожих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

За даними карти від британської розвідки, найгарячішим напрямком фронту залишається Бахмут. Запеклі бої на цій ділянці точаться відразу у декількох населених пунктах, зокрема поблизу Вугледару, Бахмута, Водяного.

Водночас українські захисники намагаються прорвати оборону ворога у Луганській області, аби просунутися до Кремінної та інших міст регіону. За даними карти, окупанти намагаються атакувати у напрямку звільненого Лимана.

На інших ділянках фронту наразі ситуація відносно стабільна. Локальні бої тривають у Запорізькій області.

Крім того, ворог обстрілює з важкої зброї населені пункти вздовж всієї лінії фронту на сході на півдні України, а також прикордонні території.

Натисніть на зображення, аби побачити детальніше

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: актуальні дані

Нагадаємо, британська розвідка спростувала фейки росіян про нібито просування окупаційних військ в Оріхові та Вугледарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
Бої за Вугледар. Череватий спростував "успіхи" окупантів та назвав їх цілі
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор