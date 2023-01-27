Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: актуальні дані
Українські військові продовжують утримувати оборону у східних областях. На деяких напрямках захисники продовжують штурми ворожих позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
За даними карти від британської розвідки, найгарячішим напрямком фронту залишається Бахмут. Запеклі бої на цій ділянці точаться відразу у декількох населених пунктах, зокрема поблизу Вугледару, Бахмута, Водяного.
Водночас українські захисники намагаються прорвати оборону ворога у Луганській області, аби просунутися до Кремінної та інших міст регіону. За даними карти, окупанти намагаються атакувати у напрямку звільненого Лимана.
На інших ділянках фронту наразі ситуація відносно стабільна. Локальні бої тривають у Запорізькій області.
Крім того, ворог обстрілює з важкої зброї населені пункти вздовж всієї лінії фронту на сході на півдні України, а також прикордонні території.
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Нагадаємо, британська розвідка спростувала фейки росіян про нібито просування окупаційних військ в Оріхові та Вугледарі.
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