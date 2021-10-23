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Британия ведет спецоперацию финансовых экспертов против России, - FT

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Лондон, Суббота 23 октября 2021 01:26
Британия ведет спецоперацию финансовых экспертов против России, - FT Фото: Британия ведет спецоперацию банкиров против РФ и Китая (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Секретный "банковский" отдел Минобороны Великобритании развернул операцию по противостоянию России и Китаю. Он был создан шесть лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Он состоял из бывших банкиров и финансистов. Цель работы подразделения заключалось в том, чтобы помешать коммерческой активности террористов в Сирии и Ираке.

Эксперты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники опергруппы работали со специальными войсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача состояла в том, чтобы ослабить противника, ограничивая ему доступ к финансам.

"Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют серую зону между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей", - говорится в материале.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, курировавший работу тайного отдела до ухода на пенсию в текущем году, рассказал, что они пытались найти критически важные элементы бизнес-модели своих врагов, устранить их, а также максимально осложнить их замену.

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