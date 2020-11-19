Британия увеличивает расходы на оборону

Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org MoD Crown)

Сегодня, 19 ноября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о крупнейших военных инвестициях в стране с момента окончания холодной войны. Он считает, что такие расходы укрепят позицию Соединенного Королевства как крупнейшего спонсора обороны в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Джонсон представит первые результаты крупнейшего за три десятилетия обзора внешней политики и обороны. Он объявит о выделении дополнительных 16,5 млрд фунтов для вооруженных сил в течение следующих четырех лет.

"Я принял это решение в разгар пандемии, потому что защита королевства должна быть на первом месте", - написал премьер в заявлении, которое обнародовал накануне.

В настоящее время Оборонный бюджет Великобритании составляет почти 42 миллиарда фунтов в год.

"Международная ситуация более опасна и конкурентна, чем когда-либо со времен холодной войны, и Великобритания должна быть верна нашей истории и поддерживать наших союзников. Чтобы добиться этого, нам необходимо повсеместно расширить наши возможности", - добавил Джонсон.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявлял, что Великобритания обеспечит ВМС Украины новейшим вооружением.

Кроме того, Украина и Великобритания разработают совместный план в вопросах противодействия российской гибридной войне.