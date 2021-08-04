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Британия предупредила о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ

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Лондон, Среда 04 августа 2021 08:11
Британия предупредила о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ Фото: возле ОАЭ могли захватить танкер (twitter.com/yonibmen)
Автор: Анастасия Рокитна

Военно-морские силы Великобритании предупредили, что у берегов Объединенных Арабских Эмиратов, возможно, захвачен танкер Asphalt Princess. Это судно под панамским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO), входящая в состав британских ВМС сообщила об "инциденте" у берегов эмирата Эль-Фуджайра, однако позднее квалифицировала его как "возможный угон".

Практически одновременно, как сообщает агентство, шесть нефтяных танкеров в этом же регионе объявили о потере контроля над судами.

"Если они находятся поблизости друг от друга и в одном и том же месте, то такое случается очень редко. Не могут все суда одновременно лишиться двигателей и способности управления", - сказал эксперт по нефти и судоходству компании Refinitiv Ранджит Раджа.

Напомним, у берегов ОАЭ сразу четыре танкера возвестили о потере контроля.

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Великобритания танкер
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