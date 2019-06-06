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Британия предложила РФ изменить свое поведение

Новости » Политика    06.06.2019 - 20:19
Британия предложила РФ изменить свое поведение
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

У Терезы Мэй назвали условие улучшения отношений с РФ

Отношения РФ и Великобритании улучшатся только при одном условии - если Москва изменит свое поведение. Об этом заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Доннелли заявила, что у Британии и РФ могут быть другие отношения, только если Москва "изменит свое поведение".

"Мы дали ясно понять, что агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает ее заявления быть ответственным международным партнером", - отметили на Даунинг-стрит.

Она также добавила, что Лондон будет продолжать взаимодействовать с РФ по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Британии.

Таким образом Лондон ответил на предложение президента РФ Владимира Путина предложил Великобритании забыть о шпионском скандале.

"Надо перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", - заявил российский президент.

Напомним, армия Великобритании завершила очистку города Солсбери от химического вещества "Новичек", использованного при покушении на Александра и Юлию Скрипалей.

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