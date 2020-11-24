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В Британии сократят время изоляции для прибывающих из-за рубежа

Лондон, Вторник 24 ноября 2020 05:40
В Британии сократят время изоляции для прибывающих из-за рубежа
Фото: Британия (pexels)
Автор: Артур Родивилов

Прибывающие в Великобританию пассажиры смогут сократить срок обязательного карантина. Теперь он сократится с 14 до пяти дней при получении отрицательного теста на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Британии.

Глава ведомства Грант Шаппс объявил, что с 15 декабря пассажиры, прибывающие из стран, не включенных в список тех, с кем созданы авиакоридоры, смогут пройти тестирование на COVID-19 после первых пяти дней самоизоляции.

При отрицательном результате они смогут выйти из карантина. Анализ можно будет сдать на дому по месту самоизоляции или в частной клинике за свой счет.

Требование об обязательном карантине по прибытии в Великобританию было введено с июня из-за пандемии коронавируса, оно распространяется на подавляющее большинство стран.

Для этого пассажирам, прибывающим воздушным, морским или железнодорожным транспортом, предлагается заказать тест перед вылетом в Великобританию из утвержденного правительством списка, они также должны будут заполнить специальную форму на сайте правительства и отправиться к месту самоизоляции.

Напомним, в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Кроме того, ранее в Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации.

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