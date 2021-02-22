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В Британии сегодня представят план выхода из локдауна

Новина українською → Лондон, Понедельник 22 февраля 2021 13:15
В Британии сегодня представят план выхода из локдауна Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит этапы выхода страны из жесткого локдауна. Сначала они будут представлены перед Палатой общин, а затем - на пресс-конференции.

Об этом сообщает Sky News.

Ожидается, что на первом этапе с 8 марта откроются школы. Также планируется разрешить встречаться на улице с одним человеком. С 29 марта разрешение могут распространить на компании до 6 человек, или максимум двух домохозяйств. В этот период также могут открыть площадки для тенниса, гольфа и других спортивных занятий, которые происходят на улице.

Это первый этап из четырех в запланированном ослаблении карантина. Следующим шагом должно стать открытие "второстепенных" магазинов.

Ожидается, что на этот раз ограничения будут поэтапно ослаблять во всей стране, не возвращаясь к трехуровневой системе "светофор", когда регионы отличались по эпидемической ситуацией.

Напомним, правительство Британии намерено сделать прививку первой дозой вакцины против коронавируса каждому взрослому в стране до 31 июля. Это на месяц раньше, чем было запланировано.

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