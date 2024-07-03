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Бразилія зіграла внічию з Колумбією, Коста-Рика даремно здолала Парагвай: відео Копа Амеріка

США, Середа 03 липня 2024 10:55
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Бразилія зіграла внічию з Колумбією, Коста-Рика даремно здолала Парагвай: відео Копа Амеріка Фото: "Селесао" не втримали переможний рахунок (reportediario.cl)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Бразилії та Колумбії розписали вигідну для обох нічию, поки збірна Коста-Рики перемогла парагвайську збірну на груповому етапі цьогорічного Кубка Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група D, 3-й тур

Бразилія – Колумбія – 1:1

Голи: Рафінья, 12 – Муньйос, 45+2

Коста-Рика – Парагвай – 2:1

Голи: Кальво, 3, Алькосер, 7 – Соса, 55

Пентакампеони світу повели в рахунку на 12-й хвилині. Це Рафінья прямим ударом зі штрафного зняв павутину з верхнього кута воріт "кав'ярників". Відігралися колумбійці перед перервою – Муньйос із меж штрафного завершив атаку віялом.

Нічия цілком влаштовувала обидва колективи. Такий підсумок виводив і Колумбію, і Бразилію у чвертьфінал Копа Амеріка. Як наслідок, після перерви жодна з національних команд не форсувала подій, тож цифри на табло більше не змінилися.

Третьою зайвою в квартеті виявилася Коста-Рика. "Лос Тікос" шокували парагвайців двома голами в стартові 10 хвилин. Спершу Кальво головою замкнув навіс Мори з лівого флангу, а потім Алькосер із лінії штрафного технічно поклав під ближню стійку.

Збірна Парагваю повернулася в гру на старті другої половини. Соса в швидкій атаці "гуарані" класно пробив у дев'ятку з кута штрафного. Проте, більше команди не забивали. Костариканці набрали 4 очки, але залишилися за бортом плей-офф турніру.

До слова, напередодні Уругвай завдав збірній США фатальної поразки на Копа Амеріка.

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