Брати участь в зборах ОСББ і вирішувати долю будинку при відбудові можна дистанційно, - Шуляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, яка є одним з ініціаторів законопроекту.

"Цей закон спростить та пришвидшить всі процеси, пов’язані з функціонуванням ОСББ. Наразі багато власників житла знаходяться або поза межами України, або переїхали до інших регіонів і фізично не можуть брати участь в ухвалені рішень, які стосуються багатоквартирного будинку. Окрім незручностей це гальмує відновлення житлового фонду після спричинених російською агресією руйнувань. Тож ми цю ситуацію виправили", - пояснила Шуляк.

За її словами, відтепер отримати повідомлення про збори ОСББ, узяти в них участь та отримати інформацію про результати можна буде в смартфоні, перебуваючи у будь-якому місті України або поза її межами.

"Зараз власник житла в ОСББ зможе отримати інформацію про збори на електронну пошту або через інші цифрові сервіси, термін такого повідомлення скоротили з 14 до 10 днів. А взяти участь у зборах та проголосувати можна у форматі відеоконференції. Закон уніфікує голосування членів ОСББ листками опитування незалежно від того, голосували вони на зборах чи за допомогою письмового опитування в е-формі", - наголосила голова профільного комітету.

Вона додала, що для ухвалення рішення тепер достатньо 50%+1 голос замість двох третин, як вимагалося раніше.

"Така вимога старого законодавства фактично паралізувала роботу ОСББ, особливо великих. Саме тому у 70 % багатоквартирних будинків співвласники взагалі не визначили форму управління. А це одна з причин, яка унеможливлювала участь будинків у програмах Фонду енергоефективності. Зараз ця проблема буде розв’язана", - запевнила Шуляк.

Єдиний виняток з цього правила - це голосування мешканців за відключення від мереж централізованого постачання комунальних послуг. У цьому випадку треба набрати 75% +1 голос.

Крім того, закон збільшив час проведення опитування до 45 днів. Деякі будинки значно більші за інші, відповідно, час для прийняття рішень може суттєво відрізнятися.

"Цей закон разом із підзаконними актами суттєво спростить процес створення ОСББ, зробить процес управління багатоквартирним будинком прозорішим та ефективнішим, а також зменшить витрати на операційну діяльність", - підсумувала Шуляк.