Брат Вовка вышел из СИЗО
Фото: брат главы ОАСК Вовка вышел из СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка адвокат Юрий Зонтов, обвиняемый в коррупции, вышел из-под стражи. За него внесли залог 7,6 млн гривен.
Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
"Зонтов вышел из СИЗО после внесения залога", - сообщила она.
Обвиняемый находился под стражей с апреля. Теперь он обязан носить электронный браслет и не покидать место жительства без разрешения следствия и суда.
Напомним, САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка.
Отметим, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.