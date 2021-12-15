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Брат Вовка вышел из СИЗО

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Киев, Среда 15 декабря 2021 12:58
Брат Вовка вышел из СИЗО Фото: брат главы ОАСК Вовка вышел из СИЗО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка адвокат Юрий Зонтов, обвиняемый в коррупции, вышел из-под стражи. За него внесли залог 7,6 млн гривен.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Зонтов вышел из СИЗО после внесения залога", - сообщила она.

Обвиняемый находился под стражей с апреля. Теперь он обязан носить электронный браслет и не покидать место жительства без разрешения следствия и суда.

Напомним, САП завершила расследование по делу брата главы ОАСК Вовка.

Отметим, еще весной Зонтова уволили из Службы внешней разведки.

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