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Браковані снаряди для фронту: суд обрав запобіжний захід фігурантам справи

Четвер 01 травня 2025 16:14
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Браковані снаряди для фронту: суд обрав запобіжний захід фігурантам справи Ілюстративне фото: суд обрав запобіжний захід фігурантам справи про браковані боєприпаси (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід для гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині Леоніда Шимана. Його підозрюють у постачанні бракованих мінометних пострілів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ЗМІ, сьогодні запобіжний захід обрали також і першому заступнику посадовця Олексію Кириченку.

Служба безпеки України затримала не лише керівників держпідприємства, а й екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю цього підрозділу Юрія Яреська. 30 квітня їм також обрали запобіжний захід.

За інформацією видання, прокурори просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави для усіх чотирьох підозрюваних. Крім того, прокурори подали клопотання про закритий судовий розгляд.

"У клопотанні по кримінальному провадженню і доданих матеріалах міститься інформація з обмеженим доступом, а саме про технічні характеристики, методи, логістику постачання ЗСУ, інформація про військові підрозділи, розташування та рівень забезпечення, тому прошу провести розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні", - сказав прокурор Богдан Ольховий.

Шиману суд призначив підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

Кириченку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без права внесення застави.

Шкуренку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.

Яреську обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою до 27 червня без застави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що гендиректора оборонного заводу у Дніпропетровській області та його заступника підозрюють у постачанні до ЗСУ 120 тисяч мінометних снарядів, непридатних до бойового використання.

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