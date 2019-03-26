Бойко на выборах 2019: результаты голосования за кандидата

Фото: Юрий Бойко (РБК-Украина)

По данным опросов, Бойко занимает четвертое место в рейтинге кандидатов на выборах 2019

Нардеп Юрий Бойко на выборах 2019, по данным соцопросов, является одним из пяти лидеров президентской гонки. Подробнее о результатах голосования - в материале РБК-Украина.

В ноябре прошлого года сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение об объединении и создании "Оппозиционной платформы - За життя". После этого было объявлено, что кандидатом в президенты от объединения буде Бойко, который "будет защищать интересы юго-восточной части Украины и русскоязычного населения".

Рейтинг Бойко

В сентябре-октябре Бойко входил в пятерку лидеров среди кандидатов в президенты Украины. По данным социологов, тогда Бойко в рейтинге опережали лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. При этом, отрыв от Гриценко и Порошенко у Бойко был весьма незначительным (0,1%). В октябре-ноябре Бойко оставался на пятом месте, вместе с тем, отрыв от четвертого места увеличился. В ноябре-декабре Бойко поднялся на четвертое место в рейтинге кандидатов. Четвертую позицию он сохранял и в январе-феврале. Вместе с тем, в начале марта Бойко опустился на пятое место, уступив четвертую позицию Гриценко.

По данным опроса, проведенного группой "Рейтинг", Бойко занимает четвертое место. Опережают кандидата от "Оппозиционной платформы - За життя" Зеленский, Тимошенко и Порошенко. Замыкает пятерку лидеров Гриценко.

Согласно последнему опросу, проведенному КМИС, Бойко в пятерке лидеров президентской гонки занимает четвертое место. За него готовы проголосовать 10,4% опрошенных. При этом, Бойко по-прежнему опережают Зеленский (32,1%), Порошенко (17,1%) и Тимошенко (12,5%).

Программа Бойко

В своей предвыборной программе представитель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко обещает вернуть мир в Украине. В частности, он заявляет, что сделает все, чтобы прекратить вооруженный конфликт на Донбассе исключительно мирным путем и для этого "новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта".

Кроме того, Бойко планирует увеличить полномочия местных властей, обеспечить экономическую самостоятельность регионов, создать муниципальную полицию, "вернуть гражданам свободный доступ к социальным сетям и информационным ресурсам". Бойко также заявляет, что будет обеспечена независимость судебной системы. Он также гарантирует невмешательство государства в вопросы церкви.

Кроме того, в своей программе Бойко обещает рост экономики до 5-7%, уменьшение безработицы, увеличение собственной добычи угля, установление справедливой системы налогообложения, преодоление бедности, повышение выплат при рождении ребенка, внедрение программы строительства социального жилья.

Также представитель "Оппозиционной платформы - За життя" планирует пересмотреть пенсионную реформу, внедрить программу трудоустройства выпускников вузов, восстановить 10-летний срок получения среднего образования и "вернуть право граждан обучаться на родном языке".

Бойко также обещает "преодолеть противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией" и обеспечить внеблоковый статус Украины.