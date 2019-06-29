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Бойко: люди ждут полной перезагрузки власти

Новости » Выборы 2019    29.06.2019 - 16:51
Бойко: люди ждут полной перезагрузки власти
Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко встретился с жителями Кременчуга

Главное требование народа - это полная перезагрузка всех ветвей власти. Такое мнение озвучил сооснователь "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко по итогам встречи с жителями Кременчуга, который он посетил в рамках рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает пресс-служба политсилы.

"Всегда с особой теплотой приезжаю в Кременчуг, очень люблю ваш город. Хочу поблагодарить всех кременчужан, которые поддержали меня на выборах Президента Украины. Ваши голоса - это была очень весомая и серьёзная поддержка из тех 2,2 млн, которые я получил в целом по стране", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что внеочередные парламентские выборы, которые назначены сразу после президентских, это хорошо, поскольку каждый день нахождения депутатов нынешнего состава в ВР приносит стране только проблемы.

"Верховная Рада давно живет своей жизнью, своими политическими декларациями, а люди хотят совершенно другого. И если бы 90% граждан не хотели этого, то Конституционный Суд никогда бы не принял решения о легитимности указа президента о роспуске Верховной Рады. Это было желание народа – сменить всю власть: президента, парламент, правительство, которое три года хвалило само себя, не обращая внимания, насколько обеднели люди», – подчеркнул Юрий Бойко.

Политик также отметил, "Оппозиционная платформа - За життя" идет на выборы, чтобы принести в Украину мир и решить проблемы, волнующие людей. Отвечая на вопрос журналиста о возможном объединении с другими партиями, Юрий Бойко сказал, что говорить об этом можно будет после победы.

 "И только с теми, кто разделяет идеологию и принципы партии. А это – мир и борьба с бедностью", – подчеркнул политик.

Он так же представил кременчужанам кандидата в народные депутаты Геннадия Иваняна, который баллотируется по 146-му избирательному округу.

"Его хорошо знают в городе, ценят его работу как депутата горсовета, уважают за ту помощь и поддержку, которую он оказывает людям", – подытожил Юрий Бойко.

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