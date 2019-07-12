Бойко: ГТС - это не только газ, но и рабочие места, и поступления в бюджет

Фото: Юрий Бойко (пресс-служба)

Бойко заявил о важности бесперебойной работы газотранспортной системы

Бесперебойная работа газотранспортной системы Украины – это не только газ, но и рабочие места, и поступления в государственный бюджет. Об этом заявил сооснователь "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в Николаеве во время встречи с коллективом завода "Зоря", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Завод "лежит" уже 5 лет, нет работы, мы простаиваем, ничего не производим. Мы знаем о ваших переговорах в Москве, для нас это очень важно. Продление контрактов по газотранспорту, возвращение на российский рынок помогли бы нашему предприятию возродиться", – рассказали Бойко местные жители.

Отметим, что Николаевский завод "Зоря"-"Машпроект" – крупнейший Научно-производственный комплекс "Укроборонпрома". Некогда один из лидеров мирового газотурбостроения, сегодня практически остался без заказов.

"Когда я был руководителем "Нафтогаза", мы заказывали у вас газотурбинные установки. У нас был рынок с Россией – россияне покупали установки для своих катеров и судов. Сейчас эта связь утеряна. И главная задача сегодня для нас, чтобы мы обеспечили газотранспортную систему работой, а вас, соответственно, заказами. 10 июля на встрече в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым нам удалось достичь ряда договоренностей по жизненно важным для Украины вопросам. Это и вопросы снижения цены на газ, и договоренности о прямых поставках российского газа в нашу страну. Это будет новый контракт на транзит, а это значит, что у вас будут заказы. Для вашего предприятия критически важно, чтобы контракты были возобновлены. Я обещаю, что завод "Зоря" будет работать и получать заказы и на газотранспортную систему, и вернётся на российские рынки", – заверил работников предприятия Бойко.

Сооснователь ОПЗЖ также представил кандидатов-мажоритарщиков, которые баллотируются по 6-ти избирательным округам Николаевской области:

№127 – Александр Горбачев;

№128 – Анатолий Дворник;

№129 – Максим Невенчаный;

№130 – Владимир Фроленко;

№131 – Валерий Колесников;

№132 – Андрей Головчанский.

"Я уверен, что с этой командой мы победим. Каждый из кандидатов имеет большой профессиональный и жизненный опыт, готов защищать права наших избирателей и отстаивать интересы жителей Николаевщины", – подытожил Бойко.