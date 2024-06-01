ua en ru
Сб, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Боруссія" Д – "Реал": де дивитися і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Лондон, Субота 01 червня 2024 12:30
UA EN RU
"Боруссія" Д – "Реал": де дивитися і прогноз на фінал Ліги чемпіонів Фото: "Вершкові" щороку серед фаворитів головного єврокубка (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Дортмундська "Боруссія" зійдеться з мадридським "Реалом" за трофей Ліги чемпіонів у британській столиці.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Боруссія" Д – "Реал" відбудеться 1 червня в Лондоні. Фінал прийме легендарний стадіон "Вемблі". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Боруссія" Д – "Реал"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Вадим Скічко.

&quot;Боруссія&quot; Д – &quot;Реал&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Прогноз букмекерів на матч "Боруссія" Д – "Реал"

Контора Favbet визначила "вершкових" однозначним фаворитом фіналу. На перемогу мадридців можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,72. Імовірний успіх "джмелів" оцінили балом 4,80. Кеф на нічию трохи нижчий – 4,25.

Схожі цифри підготували австрійці з Bwin. Коефіцієнт на перемогу "Реала" тут заклали трохи нижчий – 1,68. Тим часом на перемогу "Боруссії" Д можна поставити з кефом 4,75. Бал 4,00 запропонували на нічийний підсумок. Смілива ставка на голи обох команд у кожному з таймів збільшать виграш у 10,5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Боруссія" Д – "Реал"

"Боруссія" Д: Кобель – Рієрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забітцер – Адеємі, Брандт, Санчо – Фюллькруг

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Менді – Вальверде, Кроос, Камавінга – Беллінгем – Родріго, Вінісіус

&quot;Боруссія&quot; Д – &quot;Реал&quot;: де дивитися і прогноз на фінал Ліги чемпіонів

На груповому етапі "Реал" виграв усі 6 матчів у квартеті з італійським "Наполі", португальською "Брагою" і берлінським "Уніоном". Натомість в плей-офф мадридці розібралися з німецьким РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1), англійським "Манчестер Сіті" (3:3, 1:1, пенальті – 4:3) та мюнхенською "Баварією" (2:2, 2:1).

Тим часом "Боруссія" Д несподівано виграла групу з французьким "Парі Сен-Жермен", італійським "Міланом" і англійським "Ньюкаслом", набравши 11 очок. У матчах на виліт "джмелі" виявилися сильнішими за нідерландський ПСВ (1:1, 2:0), мадридський "Атлетіко" (1:2, 4:2) та ПСЖ (1:0, 1:0).

До слова, напередодні пригадали переможний досвід Анчелотті у фіналах Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Боруссія Ліга чемпіонів
NEWS
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
Чому можна потрапити у розшук в "Резерв+" і що робити з цим статусом: пояснення Міноборони
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде