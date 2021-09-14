Боррель о переговорах с "Талибаном": у ЕС нет другого выбора

ЕС вынужден сотрудничать с представителями радикального движения "Талибан", чтобы оказывать влияние на ситуацию в Афганистане и решать гуманитарные проблемы. При этом переговоры с талибами не означает их признание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля .

"Чтобы иметь хоть какой-то шанс повлиять на события (в Афганистане - ред.), у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать с "Талибаном", - сказал Боррель во время выступления в Европарламенте.

При этом он отметил, что взаимодействие с талибами не означает их признания. "Нет, взаимодействие - это разговор, обсуждение и согласие - когда это возможно", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, представители стран ЕС обсуждают вопрос о том, в какой форме Брюссель может быть представлен в Кабуле, если сложатся необходимые условия. Он отметил, что в Афганистане посольства государств-членов Евросоюза закрыты, и не собираются открываться.

Боррель добавил, что у Евросоюза есть делегация, которая может быть использована для переговоров с правительством талибов.