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Боррель о переговорах с "Талибаном": у ЕС нет другого выбора

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Брюссель, Вторник 14 сентября 2021 19:00
Боррель о переговорах с "Талибаном": у ЕС нет другого выбора Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ЕС вынужден сотрудничать с представителями радикального движения "Талибан", чтобы оказывать влияние на ситуацию в Афганистане и решать гуманитарные проблемы. При этом переговоры с талибами не означает их признание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля.

"Чтобы иметь хоть какой-то шанс повлиять на события (в Афганистане - ред.), у нас нет другого выбора, кроме как сотрудничать с "Талибаном", - сказал Боррель во время выступления в Европарламенте.

При этом он отметил, что взаимодействие с талибами не означает их признания. "Нет, взаимодействие - это разговор, обсуждение и согласие - когда это возможно", - подчеркнул глава ведомства.

По его словам, представители стран ЕС обсуждают вопрос о том, в какой форме Брюссель может быть представлен в Кабуле, если сложатся необходимые условия. Он отметил, что в Афганистане посольства государств-членов Евросоюза закрыты, и не собираются открываться.

Боррель добавил, что у Евросоюза есть делегация, которая может быть использована для переговоров с правительством талибов.

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Евросоюз Талибан Афганистан
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