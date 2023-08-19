Боррель назвав Росію бензоколонкою з атомною бомбою

Російська Федерація не зможе досягти успіху у війні проти України та не має такої ваги у світі, як Китай.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Дипломат ЄС зауважив, що російський диктатор Володимир Путін, вирішивши розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, "майже в усьому помилявся" - зокрема в здатності контролювати країни Євросоюзу через енергетичну залежність.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого й політичного виживання, і саме тому так важко вести переговори про мир", - сказав Боррель.

Водночас Боррель позитивно оцінив останні переговори щодо української "формули миру" в Саудівській Аравії, завваживши участь у них Китаю: "Хоча Китай ніколи не скаже прямо, що він зменшує свою підтримку Росії або сприяє її явній поразці. Пекін зовсім не влаштовує нинішня ситуація. Щонайменше – згадками про ядерну зброю".

Коментуючи політику Євросоюзу щодо Китаю і виклики, які вона порушує, Боррель зазначив, що неможливо порівнювати Пекін і Москву.

"Перш за все, Китай - це не Росія. Китай - реальний геополітичний актор, тоді як Росія - економічний карлик, як бензоколонка, власник якої має атомну бомбу", – пізніше зазначив Боррель, перефразувавши відомий вираз покійного американського сенатора Джона Маккейна.

Слова Маккейна

В липні 2015 року американський сенатор відредагував своє відоме висловлювання про Росію, назвавши її бензоколонкою, що управляється мафією.

На його думку, якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити негайно систему євроатлантичної безпеки чекає провал.

Ще в ті роки він вважав, що найкраще, що можуть зробити США - це дати Україні зброю.

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