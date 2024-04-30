Боротьба України визначатиме умови безпеки, в яких житиме Європа, - Фіала
Боротьба України з Росією визначатиме умови безпеки, в яких житиме Європа.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини".
"Україна бореться за своє право належати до нашої цивілізації, за своє право бути вільною, і її боротьба також визначить умови безпеки, в яких ми будемо жити", - заявив він.
Прем'єр зазначив, що крім загрози з боку росіян, Європа повинна подбати про свою енергетичну безпеку і диверсифікувати свої ресурси.
За словами Фіали, важливо "не залежати від небезпечних режимів". Він вважає, що ЄС також має бути незалежним у таких критично важливих секторах, як виробництво ліків і чипів.
"Нам потрібно зменшити залежність від однієї країни-джерела. Хоча ми не можемо виробляти все в Європі, ми не повинні покладатися на єдиного постачальника, яким у даному випадку є Китай", - попередив прем'єр.
За його словами, ЄС найближчими роками має розширитися за рахунок країн Західних Балкан - Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Албанії, Сербії, Північної Македонії та Косово, а також Молдови та України.
"Давайте дамо їм цей шанс і скористаємося можливостями, які він принесе", - закликав Фіала.
Він вважає, що цей крок у кінцевому підсумку необхідний для безпеки блоку.
"Будь-який інший варіант буде гіршим і для них, і для нас", - вважає він.
Вступ України до ЄС
У грудні 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада дала добро на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Нагадаємо, що статус кандидата на членство в ЄС Україна отримала ще 2022 року. Але для повноправного членства необхідно було виконати сім умов, які були надані Україні в червні 2022 року.
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина раніше висловила думку, що виконання двох умов є "дуже хорошим результатом".
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