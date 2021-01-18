ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя, - ТИК

Киев, Понедельник 18 января 2021 10:36
Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя, - ТИК
фото: Владимир Борисенко и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя.

Об этом свидетельствуют данные Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно последним данным, Борисенко получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив кандидата, которого поддерживали "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.

"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - написал Порошенко в Facebook.

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика БориспольМестные выборыЕвропейская солидарность

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь