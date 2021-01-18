Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя, - ТИК

фото: Владимир Борисенко и Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Борисенко победил на выборах городского головы Борисполя.

Об этом свидетельствуют данные Бориспольской городской территориальной избирательной комиссии.

Согласно последним данным, Борисенко получил 28,42% голосов, более чем на полторы тысячи голосов опередив кандидата, которого поддерживали "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко поздравил Владимира Борисенко с победой.

"Искренне благодарен всем избирателям за высокий уровень поддержки команды "Европейской солидарности". Спасибо за то, что сделали сознательный выбор в пользу лучшего кандидата! Верю, что Владимир сделает Борисполь комфортным городом европейского уровня", - написал Порошенко в Facebook.

Напомним, 17 января повторное голосование на выборах мэров проходило в трех городах - Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском.

Проведение повторных выборов мэров в Борисполе и Новгород-Северском обусловленные смертью победителей избирательной гонки.