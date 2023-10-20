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Борги на ринку електроенергії та газу погіршують готовність України до зими, - експерт

П'ятниця 20 жовтня 2023 13:39
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Борги на ринку електроенергії та газу погіршують готовність України до зими, - експерт Фото: борги на ринку електроенергії та газу погіршують готовність України до зими, - експерт
Автор: Юлія Бойко

Багатомільярдні заборгованості на ринку газу та на ринку електроенергії заважають якісно підготуватися енергетикам до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олега Попенка.

"Борги сьогодні є колосальною ключовою проблемою всього енергетичного комплексу. 190 млрд грн - це сукупні неврегульовані борги на газовому ринку. 50 млрд грн - це борги неврегульовані на енергетичному ринку, так само за оцінками USAID", - сказав Попенко.

За його словами, також 94 млрд - це борги теплокомуненерго за газ перед НАК "Нафтогазом". З них 52 мільярди - це поточні, свіжі борги, за які не розраховуються.

При цьому він зазначив, що без наявності таких боргів рівень підготовки енергетиків до зими міг бути значно вищий.

Раніше повідомлялося, що компанія "Енергоатом" з вересня забезпечує повну оплату поточних фінансових обов’язків, частково погашає борги на енергоринку, але на кінець року все одно матиме 17 млрд грн боргу через відсутність інших джерел фінансування.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

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