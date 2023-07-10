ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Борги перед "зеленою" енергетикою збільшуватимуться через зміни на ринку електроенергії, - ICIS

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 19:27
Борги перед "зеленою" енергетикою збільшуватимуться через зміни на ринку електроенергії, - ICIS Фото: борги перед "зеленою" енергетикою збільшуватимуться через зміни на ринку електроенергії (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Ситуація із багатомільярдною заборгованістю перед підприємствами відновлюваної енергетики України буде погіршуватися через недосконалі зміни на ринку електроенергії, які були затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю агентства ICIS.

"Піднято стелю (ціни, - ред.) до 7,2 грн/кВт-год у години пік (19-23:00), але нижній поріг дуже низький, на рівні 0,01 грн/кВт-год, що створює ризик подальшого накопичення боргу", - зазначають в агентстві.

За їхньою інформацією, зокрема, через таку ситуацію значну частину коштів недоотримає державний "Гарантований покупець", який також не отримує достатній обсяг компенсації з боку "Укренерго" через занижений тариф на передачу.

"Більшу частину боргів було виплачено до вторгнення, але після початку війни знову почало накопичуватися, коливаючись на сьогодні на рівні близько 500 мільйонів євро", - уточнюють в ICIS.

Окрім того, Андрій Конеченков, голова правління "Української вітроенергетичної асоціації" зазначив, що підняття тарифу на транспортування електроенергії може дозволити "Укренерго" компенсувати частину збитків.

Як повідомлялося, недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній "зеленої" енергетики не здатна обслуговувати свої борги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
У Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб
У Оріхові кількість жертв авіаудару РФ зросла до 5 осіб
DAILY
Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Смирнов: Реєстр олігархів не на часі, поки в країні війна і люди втрачають заводи