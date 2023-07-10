Борги перед "зеленою" енергетикою збільшуватимуться через зміни на ринку електроенергії, - ICIS

Ситуація із багатомільярдною заборгованістю перед підприємствами відновлюваної енергетики України буде погіршуватися через недосконалі зміни на ринку електроенергії, які були затверджені рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю агентства ICIS.

"Піднято стелю (ціни, - ред.) до 7,2 грн/кВт-год у години пік (19-23:00), але нижній поріг дуже низький, на рівні 0,01 грн/кВт-год, що створює ризик подальшого накопичення боргу", - зазначають в агентстві.

За їхньою інформацією, зокрема, через таку ситуацію значну частину коштів недоотримає державний "Гарантований покупець", який також не отримує достатній обсяг компенсації з боку "Укренерго" через занижений тариф на передачу.

"Більшу частину боргів було виплачено до вторгнення, але після початку війни знову почало накопичуватися, коливаючись на сьогодні на рівні близько 500 мільйонів євро", - уточнюють в ICIS.

Окрім того, Андрій Конеченков, голова правління "Української вітроенергетичної асоціації" зазначив, що підняття тарифу на транспортування електроенергії може дозволити "Укренерго" компенсувати частину збитків.

Як повідомлялося, недоплата держпідприємства "Гарантований покупець" виробникам "зеленої" електроенергії в Україні у червні досягла майже 60%, оскільки рівень розрахунків складає лише 42,3%, що є найнижчим показником з лютого поточного року.

Нацбанк наголошує, що через недоотримання доходів, пошкодження та втрату потужностей низка компаній "зеленої" енергетики не здатна обслуговувати свої борги.