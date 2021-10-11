В "Большую стройку" включат еще ряд учебных заведений в Кривом Роге, - Корявченков

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы криворожской организации "Слуги народа", председателя подкомитета Верховной рады по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства, народного депутата Юрия Корявченкова.

"На этапе согласования сейчас находится включение в Программу ряда учебных заведений, которые также будут капитально отремонтированы. Уже можно сказать, что капитально отремонтируют школу №89", - заявил Юрий Корявченков.

Он напомнил, что в рамках реализации Программы президента Украины "Большая стройка" происходит масштабное и беспрецедентное обновление в общинах по всем направлениям: строительство и капитальный ремонт дорог, восстановление объектов образовательной, спортивной, медицинской сферы.

"Приезжая в Кривой Рог, мы видим, как при содействии центральной власти, в рамках программы "Большая стройка", за счет государственного и областного бюджета воплощаются такие масштабные проекты как реконструкция главной спортивной арены города стадиона "Металлург", на финальной стадии реконструкции стадион "Спартак", начинается строительство нового плавательного бассейна. В планах и ремонт медицинских учреждений. Не так давно, вся Украина увидела до какого состояния доведена самая большая больница города, которую среди криворожан называют "тысячка". Так вот ее также внесено в программу президента. Уже можно ознакомиться с макетами архитекторов", - отметил Корявченков.