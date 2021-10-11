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В "Большую стройку" включат еще ряд учебных заведений в Кривом Роге, - Корявченков

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Днепр, Понедельник 11 октября 2021 15:18
В "Большую стройку" включат еще ряд учебных заведений в Кривом Роге, - Корявченков Фото: Юрий Корявченков (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" могут отремонтировать еще ряд учебных заведений в Кривом Роге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы криворожской организации "Слуги народа", председателя подкомитета Верховной рады по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства, народного депутата Юрия Корявченкова.

"На этапе согласования сейчас находится включение в Программу ряда учебных заведений, которые также будут капитально отремонтированы. Уже можно сказать, что капитально отремонтируют школу №89", - заявил Юрий Корявченков.

Он напомнил, что в рамках реализации Программы президента Украины "Большая стройка" происходит масштабное и беспрецедентное обновление в общинах по всем направлениям: строительство и капитальный ремонт дорог, восстановление объектов образовательной, спортивной, медицинской сферы.

"Приезжая в Кривой Рог, мы видим, как при содействии центральной власти, в рамках программы "Большая стройка", за счет государственного и областного бюджета воплощаются такие масштабные проекты как реконструкция главной спортивной арены города стадиона "Металлург", на финальной стадии реконструкции стадион "Спартак", начинается строительство нового плавательного бассейна. В планах и ремонт медицинских учреждений. Не так давно, вся Украина увидела до какого состояния доведена самая большая больница города, которую среди криворожан называют "тысячка". Так вот ее также внесено в программу президента. Уже можно ознакомиться с макетами архитекторов", - отметил Корявченков.

Ранее в интервью РБК-Украина Юрий Корявченков заявлял, что на "Большую стройку" ждет главное испытание - на надежность. Нардеп также призвал коллег по профильному подкомитету подключиться к инициативе за качество при строительстве дорог в Украине, а граждан - сообщать о нарушениях технологии строительства, замену материалов или использовании стройматериалов незаконного происхождения. "Нам необходимо повысить качество дорожного строительства - здесь и сейчас. Переделывать и ремонтировать построенное с нарушениями или некачественными материалами - будет стоить в десятки раз дороже, чем проконтролировать сегодня ... Обязанность каждого депутата, каждого поставщика, инженера и строителя сегодня: проконтролировать, чтобы ремонт дорог был качественным. Потому что ответственность за проект - на президенте и его команде", - заявлял Юрий Корявченков.

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